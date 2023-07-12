Естонія розширює можливості прийому військ НАТО

Естонія на додаток до вже діючої інфраструктури приймання майже тисячі союзників побудує додатково майданчики для приймання ще майже 1600 солдатів у Тапі і біля Виру, повідомив начальник відділу інфраструктури Держцентру оборонних інвестицій (РКІК) Каді-Кай Колло.

"Наразі будують дві приймальні зони. Минулого року було розширено зону прийому в Тапі, яка міститиме чотири житлових приміщення і дві пральні, і в ній зможуть розміститися майже 650 осіб", - сказав Колло, слова якого наводить портал ERR у середу.

За його словами, також будують нову Південну приймальню зону, яка буде побудована поруч із наявним стрільбищем Ціатсунгилмаа. У цьому районі буде побудовано вісім житлових приміщень, у яких розмістяться майже 1 000 осіб.

Спорудження цих об'єктів обґрунтоване рішенням Естонії відмовитися від розгортання постійних додаткових підрозділів союзників на своїй території, як це роблять Латвія і Литва, і розраховувати на оперативне прибуття в разі кризи або на навчання підрозділів бригади Сполученого Королівства, приписаної до оборони республіки.

Колло пояснив, що Естонія будує не постійні бази і не полігони, а можливості для тимчасового розміщення союзників. Як очікується, підрозділи після нетривалого перебування переміщаються до районів операцій або назад до країни прибуття.

До кінця 2023 року має бути завершено і розширення зони прийому в Тапі, і першу можливість розміщення союзників поблизу Виру.