Події

08:23 12.07.2023

Двох осіб госпіталізовано внаслідок атаки об'єкта нежитлової інфраструктури на Черкащині - ОВА

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У Черкаському районі двох місцевих жителів госпіталізували з опіками внаслідок загоряння на нежитловому об'єкті інфраструктури через ворожу атаку ударними дронамі типу "шахед" на Черкащині, повідомляє голова обласної військової адміністрації (ОВА) Ігор Табурець.
"Є влучання в один з об'єктів нежитлової інфраструктури в Черкаському районі. У результаті там виникла пожежа - натепер уже ліквідована. Двох постраждалих з опіками доправлено до лікарні", - написав Табурець у середу вранці в телеграмі.
Зазначається, що тривога в Черкаській області тривала понад три з половиною години.
Обстеження території триває.

Теги: #черкащина #постраждалі #обстріли

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