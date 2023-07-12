Двох осіб госпіталізовано внаслідок атаки об'єкта нежитлової інфраструктури на Черкащині - ОВА

У Черкаському районі двох місцевих жителів госпіталізували з опіками внаслідок загоряння на нежитловому об'єкті інфраструктури через ворожу атаку ударними дронамі типу "шахед" на Черкащині, повідомляє голова обласної військової адміністрації (ОВА) Ігор Табурець.

"Є влучання в один з об'єктів нежитлової інфраструктури в Черкаському районі. У результаті там виникла пожежа - натепер уже ліквідована. Двох постраждалих з опіками доправлено до лікарні", - написав Табурець у середу вранці в телеграмі.

Зазначається, що тривога в Черкаській області тривала понад три з половиною години.

Обстеження території триває.