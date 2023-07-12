Події

07:59 12.07.2023

В українському небі ППО ліквідувала 11 із 15 "шахедів"

1 хв читати
В українському небі ППО ліквідувала 11 із 15 "шахедів"

Українська протиповітряна оборона в ніч на середу ліквідувала 11 із 15 "шахедів", запущених російськими окупаційними військами з північно-східного напрямку (Курськ), повідомляє пресслужба Повітряних сил Збройних сил України.

"У ніч на 12 липня 2023 року російські окупанти атакували Україну з північно-східного напрямку (Курськ) ударними безпілотниками іранського виробництва "Shahed-136/131", загалом в ударі було задіяно 15 дронів-камікадзе. 11 із них знищено в зонах відповідальності повітряних командувань "Центр" і "Схід"", - йдеться в повідомленні в телеграмі у середу вранці.

Крім того, наголошується, що за поточну та минулу добу авіація Повітряних сил завдала майже 30 групових авіаційних ударів по тилах, військовій техніці, позиціях і скупченню живої сили ворога.

 

 

 

Теги: #ппо #збиття #шахеди

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:22 11.07.2023
ППО Сил оборони за добу збили вертоліт і 26 ударних БПЛА

ППО Сил оборони за добу збили вертоліт і 26 ударних БПЛА

07:38 11.07.2023
Росіяни атакували Київ безпілотниками "Shahed", збито всі ворожі цілі

Росіяни атакували Київ безпілотниками "Shahed", збито всі ворожі цілі

17:35 08.07.2023
Україна працює над посиленням ППО у Львові, Харкові, Дніпрі, Запоріжжі та Одесі - Резніков

Україна працює над посиленням ППО у Львові, Харкові, Дніпрі, Запоріжжі та Одесі - Резніков

08:14 07.07.2023
В українському небі ППО ліквідувала 12 із 18 "шахедів"

В українському небі ППО ліквідувала 12 із 18 "шахедів"

09:57 06.07.2023
Єрмак: Нам потрібно більше ППО, ніж зараз

Єрмак: Нам потрібно більше ППО, ніж зараз

21:54 05.07.2023
Українські військові на Миколаївщині збили вісім ворожих БПЛА

Українські військові на Миколаївщині збили вісім ворожих БПЛА

09:40 05.07.2023
Швейцарія має намір приєднатися до європейського проєкту зі створення системи ППО

Швейцарія має намір приєднатися до європейського проєкту зі створення системи ППО

07:44 04.07.2023
У Кубинці під Москвою вночі збили БПЛА

У Кубинці під Москвою вночі збили БПЛА

11:26 03.07.2023
У Сумах чути вибухи, працює ППО - мер

У Сумах чути вибухи, працює ППО - мер

07:58 03.07.2023
Під час атаки в ніч на понеділок знищено 13 із 17 ударних дронів

Під час атаки в ніч на понеділок знищено 13 із 17 ударних дронів

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ЗСУ за добу знищили 510 окупантів - Генштаб

Росіяни атакували Київ "шахедами", всі ворожі цілі ліквідовано - КМВА

Загроза атаки ударними БпЛА у Київській та Кіровоградській областях - ПС ЗСУ

Загроза атаки ракетами та БпЛА у Сумській та Полтавській областях – ПС ЗСУ

Привеземо в Україну нові інструменти захисту - Зеленський

ОСТАННЄ

Чернєв: Ми не маємо запрошення до НАТО на словах, але ми маємо його на ділі

Двох осіб госпіталізовано внаслідок атаки об'єкта нежитлової інфраструктури на Черкащині - ОВА

ЗСУ за добу знищили 510 окупантів - Генштаб

Ворог обстріляв Нікопольський район із важкої артилерії шість разів

ЗС України продовжують контрнаступ на півдні, за добу на фронті відбулося 29 бойових зіткнень

Окупанти завдали 65 авіаударів по Україні за добу

Українська авіація завдала 15 ударів по живій силі окупантів

12 липня: Яке сьогодні свято

Площа обстежених піротехніками сільгоспземель за 2 тижні зросла на 10 тис. га

Ощадбанк з 1 вересня повертає фізичну ідентифікацію для ВПО у своїх відділеннях

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА