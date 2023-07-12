В українському небі ППО ліквідувала 11 із 15 "шахедів"

Українська протиповітряна оборона в ніч на середу ліквідувала 11 із 15 "шахедів", запущених російськими окупаційними військами з північно-східного напрямку (Курськ), повідомляє пресслужба Повітряних сил Збройних сил України.

"У ніч на 12 липня 2023 року російські окупанти атакували Україну з північно-східного напрямку (Курськ) ударними безпілотниками іранського виробництва "Shahed-136/131", загалом в ударі було задіяно 15 дронів-камікадзе. 11 із них знищено в зонах відповідальності повітряних командувань "Центр" і "Схід"", - йдеться в повідомленні в телеграмі у середу вранці.

Крім того, наголошується, що за поточну та минулу добу авіація Повітряних сил завдала майже 30 групових авіаційних ударів по тилах, військовій техніці, позиціях і скупченню живої сили ворога.