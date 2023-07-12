Події

07:49 12.07.2023

Ворог обстріляв Нікопольський район із важкої артилерії шість разів

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Ворог обстріляв Нікопольський район із важкої артилерії шість разів

Із вечора вівторка Нікопольський район Дніпропетровської області зазнав атаки російських окупантів шість разів, ворог здійснив артобстріл і атакував безпілотниками, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак.

"Із вечора ворог обстріляв Нікопольський район 6 разів. Агресор атакував дронами і важкою артилерією", - йдеться в повідомленні в телеграмі у середу вранці.

Зокрема, постраждала Марганецька громада і місто Нікополь, обійшлося без жертв.

"Наслідки з'ясовуються - рятувальники обстежують територію", - підсумував Лисак.

 

Теги: #обстріли #дніпропетровська

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