Ворог обстріляв Нікопольський район із важкої артилерії шість разів

Із вечора вівторка Нікопольський район Дніпропетровської області зазнав атаки російських окупантів шість разів, ворог здійснив артобстріл і атакував безпілотниками, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак.

"Із вечора ворог обстріляв Нікопольський район 6 разів. Агресор атакував дронами і важкою артилерією", - йдеться в повідомленні в телеграмі у середу вранці.

Зокрема, постраждала Марганецька громада і місто Нікополь, обійшлося без жертв.

"Наслідки з'ясовуються - рятувальники обстежують територію", - підсумував Лисак.