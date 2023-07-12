12 липня: Яке сьогодні свято

ДЕНЬ 504 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 504 RUSSIAN AGRESSION

12 липня - Всесвітній день бортпровідника цивільної авіації, День різнокольорових очей, День паперового пакета.

У Бразилії - День інженера лісового господарства, День фіорду в країнах Скандинавії, День юриста в Мексиці, День соціальної медицини в Аргентині, Національний день терапевта в Колумбії.

Православна церква вшановує пам'ять Святих Петра і Павла.

Всесвітній день бортпровідника цивільної авіації

Перший Міжнародний день бортпровідника відзначали 31 травня 2015 року. У цей день профспілка бортпровідників у Канаді першою відсвяткувала це професійне свято.

Незважаючи на те, що першими бортпровідниками були чоловіки і багато перших авіаліній забороняли наймати жінок, ця робота незабаром стала суто жіночою професією. Маркетологи із задоволенням використовували присутність жінок на борту для реклами.

У 1930 році в Сполучених Штатах виникла ідея залучити до роботи стюардами молодих привабливих дівчат. Це мало слугувати рекламі пасажирських авіаперевезень, до того ж дівчата менше важили, а на той час будь-який зайвий кілограм мав значення для збереження стійкості літака.

Першою стюардесою в історії зазвичай називають Елен Черч із Сан-Франциско, яка вийшла на роботу 15 травня 1930 року. Її найняла компанія United Airlines. У першому рейсі стюардеса обслуговувала 11 пасажирів. Два місяці потому United Airlines ухвалила рішення, що стюардеси повинні обслуговувати всі їхні літаки.

Згодом, коли авіаподорожі стали більш комфортними, авіалініям потрібно було залучити нових клієнтів. Стюардеси в 1940-х і 1950-х роках давали змогу авіалініям показати, що літак може бути так само комфортним, як і домашнє житло. І таким же безпечним і для жінок, і для дітей, і для чоловіків. Одночасно маркетологи намагалися презентувати стюардесу в образі матері або дружини.

Ще цього дня:

1970 - Експедиція норвезького мандрівника-дослідника Тура Геєрдала на човні "Ра-2" через 57 днів плавання досягла берегів Барбадосу;

1989 - Остання страта радянським режимом українського військового, воїна УПА, члена ОУН, учасника боротьби за відновлення незалежності України Івана Гончарука;

2009 - Президентом Литви вперше стала жінка - Даля Грибаускайте;

2011 - Нептун завершив свій перший з часу відкриття планети 1846 року повний оберт навколо Сонця;

2021 - У Європі почалися повені, які забрали життя понад 190 осіб, зокрема понад 150 людей у Німеччині;

2022 - Долар США досяг паритету з євро вперше з грудня 2002 року.

Церковне свято

Апостоли Петро і Павло

Петро - один із 12 апостолів. Він був уродженцем міста Віфсаїди, жив зі своєю родиною в Капернаумі і займався рибальством. Звали його Симоном, а ім'я Петро він отримав від Ісуса Христа. Життя Петра більше за інших апостолів висвітлено в євангельських оповіданнях, оскільки він увесь час перебував поруч із Христом. Коли почалися гоніння на християн, апостол Петро прийняв мученицьку смерть - його розіп'яли на хресті.

Святий Павло, на відміну від Петра, апостолом не був. Спочатку він навіть переслідував юдеїв, але одного разу в місті Дамаск йому з'явився Христос, і від потужного світла Павло осліп. Коли ж він розкаявся і увірував - зір повернувся.

Петро відомий багатьма зціленнями, а в Іопії воскресив із мертвих Тавіфу (Тавіфа або Доркас - новозавітний біблійний персонаж, християнка в Іопії, відома своєю працелюбністю та доброчинністю. Померши після хвороби, була оживлена апостолом Петром). Петро помер мученицькою смертю в Римі приблизно 57 року. Коли його засудили до хреста, він попросив розіп'яти його долілиць головою, вважаючи себе негідним померти, як Господь.

Іменини: Петро, Павло, Григорій.