Росіяни атакували Київ "шахедами", всі ворожі цілі ліквідовано - КГВА

Ворог другий день поспіль атакує столицю іранськими ударними дронами типу "Shahed", усі були збиті силами протиповітряної оборони (ПпО), повідомляє оперативну інформацію голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

"Після понад тижневої перерви, противник другий день поспіль запускає іранські БпЛА по Києву. Повітряна тривога тривала понад 2 години. Всі ворожі цілі в повітряному просторі навколо Києва були виявлені та знищені силами та засобами нашої ПпО", - написав Попко у Telegram у ніч на середу. .

Вказується, що інформації про постраждалих чи руйнування не надходило. Дані оперативної інформації оновлюються та уточнюються.