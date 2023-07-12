Події

04:14 12.07.2023

Росіяни атакували Київ "шахедами", всі ворожі цілі ліквідовано - КГВА

1 хв читати
Росіяни атакували Київ "шахедами", всі ворожі цілі ліквідовано - КГВА

Ворог другий день поспіль атакує столицю іранськими ударними дронами типу "Shahed", усі були збиті силами протиповітряної оборони (ПпО), повідомляє оперативну інформацію голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

"Після понад тижневої перерви, противник другий день поспіль запускає іранські БпЛА по Києву. Повітряна тривога тривала понад 2 години. Всі ворожі цілі в повітряному просторі навколо Києва були виявлені та знищені силами та засобами нашої ПпО", - написав Попко у Telegram у ніч на середу. .

Вказується, що інформації про постраждалих чи руйнування не надходило. Дані оперативної інформації оновлюються та уточнюються.

 

 
Теги: #атака #україна #київська #безпілотники

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

03:09 12.07.2023
Польща надасть інфраструктуру для навчання українських льотчиків на F-16

Польща надасть інфраструктуру для навчання українських льотчиків на F-16

01:32 12.07.2023
Загроза атаки ударними БпЛА у Київській та Кіровоградській областях - ПС ЗСУ

Загроза атаки ударними БпЛА у Київській та Кіровоградській областях - ПС ЗСУ

00:41 12.07.2023
Це стільки, скільки ми можемо запропонувати зараз – Каллас про рішення НАТО щодо членства України

Це стільки, скільки ми можемо запропонувати зараз – Каллас про рішення НАТО щодо членства України

23:54 11.07.2023
Загроза атаки ракетами та БпЛА у Сумській та Полтавській областях – ПС ЗСУ

Загроза атаки ракетами та БпЛА у Сумській та Полтавській областях – ПС ЗСУ

23:12 11.07.2023
Внаслідок ворожого обстрілу знеструмлено 370 абонентів у Сумській області - ОВА

Внаслідок ворожого обстрілу знеструмлено 370 абонентів у Сумській області - ОВА

22:09 11.07.2023
На Таврійському напрямку ЗСУ знищили майже дві роти живої сили та сім складів боєприпасів ворога – Тарнавський

На Таврійському напрямку ЗСУ знищили майже дві роти живої сили та сім складів боєприпасів ворога – Тарнавський

20:41 11.07.2023
У ЄС мають намір провести залізничні колії європейської ширини до Львова та Кишинева

У ЄС мають намір провести залізничні колії європейської ширини до Львова та Кишинева

18:13 11.07.2023
НАТО прибрало ПДЧ із вимог до України щодо майбутнього членства - Столтенберг

НАТО прибрало ПДЧ із вимог до України щодо майбутнього членства - Столтенберг

09:00 11.07.2023
У Київській області після атаки безпілотників пошкоджено 12 приватних будинків і один багатоповерховий

У Київській області після атаки безпілотників пошкоджено 12 приватних будинків і один багатоповерховий

08:38 11.07.2023
Росіяни атакували дронами зерновий термінал у порту Одеської області

Росіяни атакували дронами зерновий термінал у порту Одеської області

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Загроза атаки ударними БпЛА у Київській та Кіровоградській областях - ПС ЗСУ

Загроза атаки ракетами та БпЛА у Сумській та Полтавській областях – ПС ЗСУ

Привеземо в Україну нові інструменти захисту - Зеленський

Саміт НАТО у 2024 році відбудеться у Вашингтоні, у 2025-му - в Нідерландах

Україна зробить НАТО сильнішим - Зеленський у Вільнюсі

ОСТАННЄ

Влада КНР має намір посилити правила для технологій ШІ – FT

На таврійському напрямку ЗС України знищили майже дві роти живої сили та сім складів боєприпасів ворога

Привеземо в Україну нові інструменти захисту - Зеленський

Шлях України до членства в НАТО тепер стане коротшим - президент Чехії

Глави МЗС України та Данії провели зустріч на полях саміту НАТО у Вільнюсі

Країни Балтії готуються впровадити моделі ротаційної системи ППО

У Німеччині підтвердили, що не передадуть Україні ракети Taurus

Північноатлантичний альянс ухвалив план посилення оборони

САП і НАБУ повідомили про підозру народній депутатці та її помічниці, які за $5,3 тис. забезпечували перетин кордону

Кабмін продовжив на пів року виплати внутрішнім переселенцям

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА