Це стільки, скільки ми можемо запропонувати зараз – Каллас про рішення НАТО щодо членства України

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас заявила, що розуміє розчарування президента Володимира Зеленського стосовно рішення Вільнюського саміту НАТО щодо членства України та запевнила, що до цього питання країни-члени альянсу ставляться дуже серйозно, повідомляє у вівторок портал телерадіомовлення ERR.

"Звичайно, я також розумію фрустрацію президента Зеленського, тому що він теж хоче жити спокійно, як живемо спокійно ми, перебуваючи в НАТО. Але це стільки, скільки ми можемо запропонувати зараз", - сказала вона.

За словами Каллас, суперечки навколо формулювань у декларації саміту щодо України, "показують, що країни-члени альянсу дуже серйозно ставляться до цього питання".

Каллас зазначила, що наразі запропонувати Україні конкретні терміни вступу до НАТО неможливо, оскільки "ніхто не хоче безпосередньо вступати у війну, ніхто не хоче поширювати (на Україну – ІФ-У) гарантії за статтею 5 (про колективну оборону у Північноатлантичному договорі - ІФ-У), поки йде війна".

Як цитує ERR прем'єр-міністра Естонії "тому не можна зафіксувати це на папері, оскільки тоді довелося б визначити, як і коли закінчиться війна, а ми ж цього насправді не знаємо".

"Що ми можемо зробити для того, щоб покласти край цій війні, так це підтримувати Україну, щоб вона змогла організувати свою власну оборону, щоб вона справді витіснила росіян на їхню територію - це те, що ми можемо зробити", - доповнила Каллас.

Вона наголосила, що для Естонії є важливою наявність у підсумковому документі саміту слова "запрошення" і що в ньому чітко прописано слово "шлях" - практичні кроки, практична дорожня карта для України, як стати членом альянсу.

Як повідомлялося раніше, у заключному комюніке саміту НАТО у Вільнюсі було сказано, що союзники Організації Північноатлантичного договору заявили, що зможуть направити запрошення Україні приєднатися тоді, коли союзники на це погодяться і відтепер План дій щодо членства більше не є необхідною умовою.