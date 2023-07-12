Події

00:41 12.07.2023

Це стільки, скільки ми можемо запропонувати зараз – Каллас про рішення НАТО щодо членства України

2 хв читати
Це стільки, скільки ми можемо запропонувати зараз – Каллас про рішення НАТО щодо членства України

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас заявила, що розуміє розчарування президента Володимира Зеленського стосовно рішення Вільнюського саміту НАТО щодо членства України та запевнила, що до цього питання країни-члени альянсу ставляться дуже серйозно, повідомляє у вівторок портал телерадіомовлення ERR.

"Звичайно, я також розумію фрустрацію президента Зеленського, тому що він теж хоче жити спокійно, як живемо спокійно ми, перебуваючи в НАТО. Але це стільки, скільки ми можемо запропонувати зараз", - сказала вона.

За словами Каллас, суперечки навколо формулювань у декларації саміту щодо України, "показують, що країни-члени альянсу дуже серйозно ставляться до цього питання".

Каллас зазначила, що наразі запропонувати Україні конкретні терміни вступу до НАТО неможливо, оскільки "ніхто не хоче безпосередньо вступати у війну, ніхто не хоче поширювати (на Україну – ІФ-У) гарантії за статтею 5 (про колективну оборону у Північноатлантичному договорі - ІФ-У), поки йде війна".

Як цитує ERR прем'єр-міністра Естонії "тому не можна зафіксувати це на папері, оскільки тоді довелося б визначити, як і коли закінчиться війна, а ми ж цього насправді не знаємо".

"Що ми можемо зробити для того, щоб покласти край цій війні, так це підтримувати Україну, щоб вона змогла організувати свою власну оборону, щоб вона справді витіснила росіян на їхню територію - це те, що ми можемо зробити", - доповнила Каллас.

Вона наголосила, що для Естонії є важливою наявність у підсумковому документі саміту слова "запрошення" і що в ньому чітко прописано слово "шлях" - практичні кроки, практична дорожня карта для України, як стати членом альянсу.

Як повідомлялося раніше, у заключному комюніке саміту НАТО у Вільнюсі було сказано, що союзники Організації Північноатлантичного договору заявили, що зможуть направити запрошення Україні приєднатися тоді, коли союзники на це погодяться і відтепер План дій щодо членства більше не є необхідною умовою.

 

 
Теги: #нато #членство #україна #естонія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

01:32 12.07.2023
Загроза атаки ударними БпЛА у Київській та Кіровоградській областях - ПС ЗСУ

Загроза атаки ударними БпЛА у Київській та Кіровоградській областях - ПС ЗСУ

23:54 11.07.2023
Загроза атаки ракетами та БпЛА у Сумській та Полтавській областях – ПС ЗСУ

Загроза атаки ракетами та БпЛА у Сумській та Полтавській областях – ПС ЗСУ

23:12 11.07.2023
Внаслідок ворожого обстрілу знеструмлено 370 абонентів у Сумській області - ОВА

Внаслідок ворожого обстрілу знеструмлено 370 абонентів у Сумській області - ОВА

22:09 11.07.2023
На Таврійському напрямку ЗСУ знищили майже дві роти живої сили та сім складів боєприпасів ворога – Тарнавський

На Таврійському напрямку ЗСУ знищили майже дві роти живої сили та сім складів боєприпасів ворога – Тарнавський

21:21 11.07.2023
Привеземо в Україну нові інструменти захисту - Зеленський

Привеземо в Україну нові інструменти захисту - Зеленський

21:08 11.07.2023
Шлях України до членства в НАТО тепер стане коротшим - президент Чехії

Шлях України до членства в НАТО тепер стане коротшим - президент Чехії

21:00 11.07.2023
Країни Балтії готуються впровадити моделі ротаційної системи ППО

Країни Балтії готуються впровадити моделі ротаційної системи ППО

20:41 11.07.2023
У ЄС мають намір провести залізничні колії європейської ширини до Львова та Кишинева

У ЄС мають намір провести залізничні колії європейської ширини до Львова та Кишинева

20:37 11.07.2023
Північноатлантичний альянс ухвалив план посилення оборони

Північноатлантичний альянс ухвалив план посилення оборони

20:02 11.07.2023
Комюніке саміту НАТО: Ми засуджуємо безвідповідальну ядерну риторику РФ

Комюніке саміту НАТО: Ми засуджуємо безвідповідальну ядерну риторику РФ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Загроза атаки ударними БпЛА у Київській та Кіровоградській областях - ПС ЗСУ

Загроза атаки ракетами та БпЛА у Сумській та Полтавській областях – ПС ЗСУ

Привеземо в Україну нові інструменти захисту - Зеленський

Саміт НАТО у 2024 році відбудеться у Вашингтоні, у 2025-му - в Нідерландах

Україна зробить НАТО сильнішим - Зеленський у Вільнюсі

ОСТАННЄ

На таврійському напрямку ЗС України знищили майже дві роти живої сили та сім складів боєприпасів ворога

Глави МЗС України та Данії провели зустріч на полях саміту НАТО у Вільнюсі

У Німеччині підтвердили, що не передадуть Україні ракети Taurus

САП і НАБУ повідомили про підозру народній депутатці та її помічниці, які за $5,3 тис. забезпечували перетин кордону

Кабмін продовжив на пів року виплати внутрішнім переселенцям

ПриватБанк виграв апеляцію про списання з нього $1,5 млн на користь близької до ексвласників особи

Площа обстежених піротехніками сільгоспземель за 2 тижні зросла на 10 тис. га

Окупанти завдали 54 авіаударів по Україні за добу

Саміт НАТО у 2024 році відбудеться у Вашингтоні, у 2025-му - в Нідерландах

Українська авіація 14 разів обстріляла місця скупчення окупантів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА