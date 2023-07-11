Події

23:54 11.07.2023

Загроза атаки ракетами та БпЛА у Сумській та Полтавській областях – ПС ЗСУ

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Повітряні сили Збройних сил України у вівторок увечері попереджають громадян Сумської та Полтавської областей про загрозу ракетної атаки та застосування окупантами безпілотників.

"Сумська область - ракетна небезпека! Загроза застосування БпЛА типу "Shahed"", - сказано в повідомленні в Telegram.

Пізніше Повітряні сили повідомили про загрозу на Полтавщині.

"Полтавська область – ракетна небезпека! Загроза застосування БпЛА типу "Shahed"".

Раніше в областях оголосили повітряну тривогу.

 

 

Теги: #рф #атака #україна #пс_зсу

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