Загроза атаки ракетами та БпЛА у Сумській та Полтавській областях – ПС ЗСУ

Повітряні сили Збройних сил України у вівторок увечері попереджають громадян Сумської та Полтавської областей про загрозу ракетної атаки та застосування окупантами безпілотників.

"Сумська область - ракетна небезпека! Загроза застосування БпЛА типу "Shahed"", - сказано в повідомленні в Telegram.

Пізніше Повітряні сили повідомили про загрозу на Полтавщині.

"Полтавська область – ракетна небезпека! Загроза застосування БпЛА типу "Shahed"".

Раніше в областях оголосили повітряну тривогу.