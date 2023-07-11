Шлях України до членства в НАТО тепер стане коротшим - президент Чехії

Шлях України до майбутнього членства в НАТО після вільнюського саміту стане коротшим, заявив президент Чехії Петр Павел, також назвавши одностайне рішення 31 держави-члена НАТО щодо згоди про майбутній вступ України до Альянсу успішним.

"Ми знаємо шлях. Одноголосна згода 31 країни щодо майбутнього України в НАТО - це успіх. Завдяки сьогоднішній домовленості її шлях до членства буде коротшим", - написав Павел у своєму твіттері.

Як повідомлялося, у вівторок у Вільнюсі пройшов саміт НАТО. У підсумковому комюніке учасники зазначили, що запрошення Україні від НАТО буде надіслано, коли союзники будуть готові і після виконання Україною низки умов, зокрема, у реформах у сфері оборони.