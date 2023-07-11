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20:02 11.07.2023

Комюніке саміту НАТО: Ми засуджуємо безвідповідальну ядерну риторику РФ

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Комюніке саміту НАТО: Ми засуджуємо безвідповідальну ядерну риторику РФ

Союзники по Організації Північноатлантичного договору засудили Росію за безвідповідальну ядерну риторику, так само як і її намір розмістити ядерну зброю на території Білорусі.

Про це йдеться в підсумковому комюніке саміту Альянсу, оприлюдненому у вівторок у Вільнюсі.

"Росія модернізує свої ядерні сили, зокрема свій великий запас зброї дальньої дії, і розширює свої нові та руйнівні системи доставки подвійного призначення. Неприпустимо, щоб Росія використовувала такі системи подвійного призначення для нападу на цивільне населення і критично важливу цивільну інфраструктуру в Україні. Ми засуджуємо оголошений Росією намір розмістити на території Білорусі ядерну зброю та ядерні системи, що вкотре демонструє, як неодноразові дії Росії підривають стратегічну стабільність і загальну безпеку в євроатлантичному регіоні. Ми засуджуємо безвідповідальну ядерну риторику Росії та її примусові ядерні сигнали", - сказано в документі.

У зв'язку з цим союзники нагадали Росії спільну заяву лідерів п'яти ядерних держав від 3 січня 2022 року про запобігання ядерній війні та гонці озброєнь. "Ми закликаємо Росію підтвердити - на словах і на ділі - принципи, закріплені в цій Заяві", - йдеться в комюніке.

Союзники також зазначили, що в контексті агресивної війни Росії проти України співпраця між НАТО і ЄС "стала більш значущою". "Ми недвозначно продемонстрували єдність мети і спільну рішучість у використанні наших взаємодоповнюючих, послідовних і взаємопідсилюючих ролей. НАТО і ЄС продовжать підтримувати Україну", - заявили в НАТО.

Вони привітали створення спеціального Координаційного штабу НАТО-ЄС по Україні. "Ми також домоглися відчутних результатів у стратегічних комунікаціях, включно з боротьбою з дезінформацією, протидією гібридним і кіберзагрозам, навчаннями, оперативним співробітництвом, оборонним потенціалом, оборонною промисловістю і дослідженнями, боротьбою з тероризмом і нарощуванням потенціалу оборони і безпеки. Ми продовжуємо розширювати нашу співпрацю в галузі стійкості, захисту критичної інфраструктури, нових і проривних технологій, космосу, наслідків зміни клімату для безпеки та геостратегічної конкуренції. Ми також продовжимо вирішувати системні виклики, кинуті КНР євроатлантичній безпеці. Політичний діалог між НАТО і ЄС, як і раніше, важливий для розвитку співпраці між НАТО і ЄС", - констатували союзники.

У комюніке також ідеться, що Чорноморський регіон має стратегічне значення для Північноатлантичного союзу. "Це ще раз підкреслюється агресивною війною Росії проти України. Ми наголошуємо на нашій незмінній підтримці регіональних зусиль союзників, спрямованих на підтримання безпеки, стабільності та свободи судноплавства в Чорноморському регіоні, зокрема, за необхідності, за допомогою Конвенції Монтре 1936 року. Ми будемо і надалі відстежувати й оцінювати події в регіоні та підвищувати нашу обізнаність про ситуацію, приділяючи особливу увагу загрозам нашій безпеці та потенційним можливостям для більш тісної співпраці з нашими партнерами в регіоні, залежно від обставин", - наголошується в документі.

 

 

Теги: #нато #саміт #вільнюс #комюніке

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