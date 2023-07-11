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16:43 11.07.2023

НАТО не запросить Україну до переговорів про членство, але прибере з вимог ПДЧ - джерело

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НАТО не запросить Україну до переговорів про членство, але прибере з вимог ПДЧ - джерело

Союзники Організації Північноатлантичного договору не запрошують Україну до переговорів про членство, але пообіцяли це зробити, коли вони з цим погодяться і коли дозволять умови.

Про такий зміст підсумкового комюніке засідання глав держав та урядів країн Організації Північноатлантичного договору, що буде схвалено, агентству "Інтерфакс-Україна" повідомили кілька поінформованих джерел.

Вони стверджують, що формулювання звучатиме так: "Ми надішлемо запрошення, коли союзники погодяться і будуть виконані умови".

Джерела також кажуть, що союзники погодилися з тим, щоб виключити План дій щодо членства з умов для України. Це формулювання може бути записано так: "Шлях України до повної євроатлантичної інтеграції вийшов за рамки необхідності Плану дій щодо членства".

Водночас джерела не виключають, що текст може бути змінено.

Теги: #саміт #україна_нато

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