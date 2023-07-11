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16:14 11.07.2023

Проїзд розв'язкою на перетині Богатирської та Полярної відкриють до кінця року - мер Києва

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Проїзд розв'язкою на перетині Богатирської та Полярної відкриють до кінця року - мер Києва

Проїзд новим шляхопроводом на розв'язці на перетині вулиць Богатирська і Полярна в Оболонському районі Києва планують відкрити до кінця 2023 року, а до кінця наступного вже завершити реконструкцію всього об'єкта, повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Як повідомив мер у телеграм-каналі, на транспортному вузлі вже стартували роботи: облаштовано тимчасові проїзди, нанесено тимчасову розмітку, встановлено дорожні знаки. Крім того, забетоновано 14 паль із 80, почалося перекладання водопровідних мереж.

Кличко нагадав, що протяжність основного проїзду дворівневої розв'язки і тротуарів становитиме понад 3 км, велосипедних доріжок - 1,5 км. На розв'язці заплановано шість смуг руху і новий підземний перехід. Довжина шляхопроводу - понад 250 м.

"Реконструкція цієї розв'язки збільшить пропускну спроможність транспортного вузла, і за розрахунками проєктувальників, скоротить затори в цій частині Оболоні. Проєктна пропускна спроможність оновленого вузла - понад 11 тис. автомобілів на годину", - зазначив мер.

 

Теги: #дороги #кличко #київ

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