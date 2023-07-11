Події

14:21 11.07.2023

Росіяни обстрілюють Херсон, попередньо двох людей поранено – голова ОВА

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Росіяни обстрілюють Херсон, попередньо двох людей поранено – голова ОВА

Російські окупанти продовжують обстрілювати житлові квартали Херсона, за попередньою інформацією поранено двох людей, одна з них перебуває у важкому стані, повідомляє голова ОВА Олександр Прокудін.

"На цю хвилину відомо про влучання в гуманітарний штаб та щонайменше пʼять житлових будинків. У місцях обстрілів сталися пожежі. На місцях працюють рятувальники та медики", - написав Прокудін у телеграм-каналі у вівторок.

Він також закликав жителів Херсона не виходити на вулицю, оскільки тривають обстріли міста.

 

Теги: #херсон #обстріли

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