Події

13:26 11.07.2023

На таврійському напрямку збільшується кількість окупантів, які здалися в полон за добу

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Речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони таврійського напрямку Валерій Шершень повідомив про збільшення кількості російських окупантів, які здалися в полон за добу.

"Втрати ворога вбитими, пораненими та полоненими дуже суттєві... Минулої доби ми зафіксували, що в полон здалися 19 осіб. За попередню добу було 10 полонених. Це вперше зафіксовано таку велику кількість полонених саме в літній період і саме під час проведення наступальних дій угруповання "Таврія", - сказав Шершень в ефірі єдиного телемарафону у вівторок.

За його словами, ця статистика свідчить про низький морально-психологічний стан особового складу ворога, його демотивацію.

"І, безумовно, це з нашого боку успіх", - наголосив Шершень.

Він також розповів, що українські військовослужбовці перебувають в активній обороні в районі Мар'їнки та Авдіївки Донецької області.

"Обороняємося. Не допускаємо просування ворога, який періодично докладає максимальних зусиль, щоб хоч якось заволодіти нашими позиціями. Їх мета не змінилася - це захоплення Мар'їнки. Але ми робимо все, даємо відсіч і не втрачаємо позицій", - зазначив він.

Теги: #полон #таврія #військові_рф

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