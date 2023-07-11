Події

11:24 11.07.2023

ВАКС вирішив конфіскувати 2 квартири російського дизайнера Артемія Лебедєва в центрі Києва

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ВАКС вирішив конфіскувати 2 квартири російського дизайнера Артемія Лебедєва в центрі Києва

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) 10 липня задовольнив позов Міністерства юстиції України щодо застосування санкції до громадянина РФ, бізнесмена і дизайнера Артемія Лебедєва і вирішив стягнути в дохід держави дві квартири в центрі Києва 138 кв. м і 193 кв. м.

"ВАКС задовольнив позов Мінюсту про стягнення активів рашистського блогера і пропагандиста Артемія Лебедєва", - повідомила голова департаменту санкційної політики Мін'юсту Ірина Богатих у фейсбуці.

Вона також поінформувала, що у вівторок о 14:00 у ВАКС розпочинаються слухання за позовом Мін'юсту до Олександра Бабакова, Євгена Гінера та Михайла Воєводіна та пов'язаних із ними осіб про застосування санкцій у вигляді стягнення їхніх українських активів у дохід держави: вісім обленерго, шість готелів, столичний торговельний центр, два метзаводи.

"Упевнена - буде дуже гаряче", - зазначила представниця Мін'юсту.

 

Теги: #санкції #вакс #активи_рф

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