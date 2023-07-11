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09:47 11.07.2023

Байден зустрінеться із Зеленським на саміті НАТО у Вільнюсі в середу - Салліван

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Байден зустрінеться із Зеленським на саміті НАТО у Вільнюсі в середу - Салліван

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван повідомив, що президент США Джо Байден зустрінеться в середу з президентом України Володимиром Зеленським на саміті НАТО у Вільнюсі.

"У президента (Байдена - ІФ-У) буде можливість зустрітися завтра з президентом Зеленським та обговорити, як США, її партнери готові в довгостроковій перспективі допомагати Україні захищати себе зараз і далі", - сказав Салліван на брифінгу у вівторок.

 

Теги: #нато #саміт #салліван

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