Байден зустрінеться із Зеленським на саміті НАТО у Вільнюсі в середу - Салліван

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван повідомив, що президент США Джо Байден зустрінеться в середу з президентом України Володимиром Зеленським на саміті НАТО у Вільнюсі.

"У президента (Байдена - ІФ-У) буде можливість зустрітися завтра з президентом Зеленським та обговорити, як США, її партнери готові в довгостроковій перспективі допомагати Україні захищати себе зараз і далі", - сказав Салліван на брифінгу у вівторок.