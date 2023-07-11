За добу росіяни обстріляли Вугледар 14 разів, без жертв - голова Донецької ОВА

За добу на волноваському напрямку російські окупанти обстріляли з артилерії 14 разів Вугледар і один раз Новоукраїнку, жертв немає, повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко в телеграм-каналі.

На донецькому напрямку через обстріли в Гострому Курахівської громади одна людина загинула і троє поранені. Також протягом доби ворог обстрілював Новомихайлівку Мар'їнської громади.

На горлівському напрямку внаслідок обстрілів у Торецьку одна людина загинула, одна поранена, крім цього, пошкоджено 14 будинків. У Часовоярській громаді пошкоджень зазнали два будинки. У Предтечиному Костянтинівської громади пошкоджено адмінбудівлю. Окупанти обстрілювали Клебан-Бик Іллінівської громади та околиці Соледарської громади.

Унаслідок ворожих обстрілів на лисичанському напрямку пошкоджено два будинки в Зарічному Лиманської громади та перебито лінії електропередач у Юрківці Миколаївської громади.

Загалом за добу внаслідок обстрілів загинули троє жителів області, семеро - дістали поранень.