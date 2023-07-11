ЗС України за добу знищили 540 окупантів

ЗС України за минулу добу ліквідували 540 окупантів, 17 бронемашин, 4 танки, 14 артилерійських систем, 4 реактивних системи залпового вогню, 1 гелікоптер, 7 БПЛА та 37 од. автомобільної та спецтехніки, повідомили в Генштабі у вівторок уранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.07.23 орієнтовно склали: особового складу - близько 235020 (+540) осіб ліквідовано, танків - 4089 (+4) од, бойових броньованих машин - 7983 (+17) од, артилерійських систем - 4385 (+14) од, РСЗВ - 672 (+4) од, засоби ППО - 414 (+0) од, літаків - 315 (+0) од, гелікоптерів - 310 (+1) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3693 (+7), крилаті ракети - 1271 (+0), кораблі/катери - 18 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 6966 (+29) од, спеціальна техніка/спеціальне обладнання - 640 (+8)", - ідеться в повідомленні.

Дані уточнюються.