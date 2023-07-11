Події

07:50 11.07.2023

Російські війська вночі тричі обстріляли Нікопольський район

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Російські війська вночі тричі обстріляли Нікопольський район

У ніч на 11 липня російські війська тричі обстріляли з артилерії Нікопольський район, під вогнем опинилися Марганецька громада і м. Нікополь, повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

"Вночі ворог тричі обстріляв Нікопольський район. З важкої артилерії окупанти били по Марганецькій громаді та по Нікополю. Загалом було здійснено 15 пострілів. Вдарили по відкритій території", - написав він у телеграм-каналі у вівторок уранці.

Лукашук інформував, що обійшлося без жертв і поранених.

"В інших громадах області було тихо", - додав він.

 

 

 

Теги: #обстріли #дніпропетровська

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