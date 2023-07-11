Події

07:44 11.07.2023

За п'ять тижнів ЗС України звільнили майже стільки ж території, скільки російські війська захопили більш ніж за шість місяців

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За п'ять тижнів ЗС України звільнили майже стільки ж території, скільки російські війська захопили більш ніж за шість місяців

Із початку українського контрнаступу 4 червня українські сили відбили приблизно 253 кв. км території. Такі підрахунки на основі власних даних про місцевість опублікував американський Інститут вивчення війни (ISW).

Зазначається, що українські офіційні звіти про звільнені території відрізняються від даних ISW, оскільки Україна по-іншому розраховувала свій початковий контроль над територією. ISW подає свої власні дані про звільнені землі, щоб порівняти російські та українські досягнення.

Як пишуть аналітики, "з 1 січня російські війська захопили на всьому театрі військових дій загалом 282 кв. км. За п'ять тижнів українські війська звільнили майже стільки ж території, скільки російські війська захопили за шість місяців".

В огляді йдеться, що 10 липня українські війська провели контрнаступ щонайменше на трьох ділянках фронту. Українські військові заявили, що продовжують наступальні дії на бахмутському, бердянському (захід Донецької - схід Запорізької областей) і мелітопольському (захід Запорізької області) напрямках.

ISW зазначає, що за даними Генштабу України, за останній тиждень українські війська звільнили 4 кв. км території на бахмутському напрямку, а загалом від початку контрнаступу на бахмутському напрямку (імовірно, близько початку червня) - 24 кв. км.

Генштаб України також повідомив, пише ISW, що на бердянському і мелітопольському напрямках українські війська просунулися до одного кілометра, а загалом від початку контрнаступу на цих напрямках - 8,6 км.

 

 

 

Теги: #фронт #зсу #огляд

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