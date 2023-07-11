Події

07:17 11.07.2023

У Вільнюсі розпочнеться саміт НАТО, у межах якого за участю Зеленського відбудеться інавгураційне засідання Ради Україна-НАТО

1 хв читати
У Вільнюсі розпочнеться саміт НАТО, у межах якого за участю Зеленського відбудеться інавгураційне засідання Ради Україна-НАТО

У Вільнюсі почне свою роботу дводенний саміт НАТО, в рамках якого пройде перше засідання Ради Україна-НАТО. Участь у засіданні візьме президент України Володимир Зеленський.

Це - другий саміт альянсу від дня початку Росією повномасштабного вторгнення в Україну і перший, у рамках якого союзники розглядатимуть питання євроатлантичних устремлінь Києва.

Напередодні саміту, в понеділок на пресконференції генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберг повідомив, що українське питання буде предметом обговорення союзниками вже в перший день засідання. "Завтра союзники розглянуть шлях України до членства в НАТО", - сказав він.

Іншими рішеннями щодо України генсек назвав схвалення союзниками багаторічного пакета допомоги, що має на меті перехід українських Збройних сил від стандартів радянських часів до обладнання та стандартів НАТО, що зробить їх повністю сумісними з союзниками, надання допомоги для розв'язання таких критичних потреб, як обладнання для розмінування, паливо та медикаменти.

"Ми також покращимо наші політичні зв'язки. Президент Зеленський приєднається до нас на першому засіданні нової Ради Україна-НАТО", - повідомив Столтенберг.

Крім того, союзники розглянуть такі питання, як подальші кроки зі зміцнення стримування й оборони, включно з трьома новими регіональними планами за підтримки 300 тисяч солдатів підвищеної готовності, так само як і більш амбітні зобов'язання щодо інвестицій в оборону.

У саміті вперше як союзник візьме участь Фінляндія.

 

 

Теги: #нато #саміт #вільнюс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:28 10.07.2023
Зеленський анонсував двосторонні зустрічі у Вільнюсі

Зеленський анонсував двосторонні зустрічі у Вільнюсі

21:22 10.07.2023
Зеленський: Ми розуміємо факт - Україна буде в НАТО

Зеленський: Ми розуміємо факт - Україна буде в НАТО

19:42 10.07.2023
Кулеба закликав уряд Німеччини не блокувати прискорений шлях України до НАТО

Кулеба закликав уряд Німеччини не блокувати прискорений шлях України до НАТО

19:21 10.07.2023
Чернєв: На Вільнюському саміті Україна цілком може почути бажане формулювання щодо свого членства в НАТО

Чернєв: На Вільнюському саміті Україна цілком може почути бажане формулювання щодо свого членства в НАТО

17:55 10.07.2023
Порошенко: Україна потребує твердих гарантій членства в НАТО

Порошенко: Україна потребує твердих гарантій членства в НАТО

17:27 10.07.2023
56% українців очікують від запланованого саміту НАТО у Вільнюсі гарантій вступу України до альянсу - опитування

56% українців очікують від запланованого саміту НАТО у Вільнюсі гарантій вступу України до альянсу - опитування

16:34 10.07.2023
Сунак і Байден обговорили посилення НАТО, вступ до альянсу Швеції та підтримку України

Сунак і Байден обговорили посилення НАТО, вступ до альянсу Швеції та підтримку України

15:47 10.07.2023
Рада Україна-НАТО проведе перше засідання 12 липня

Рада Україна-НАТО проведе перше засідання 12 липня

15:40 10.07.2023
Президент Литви: Україна має стати членом НАТО, настав час для чіткого плану, як ми цього досягнемо

Президент Литви: Україна має стати членом НАТО, настав час для чіткого плану, як ми цього досягнемо

15:30 10.07.2023
Європа стоїть на стратегічному роздоріжжі, Захід має без зволікань запросити Україну до НАТО - екс-помічниця заступника генсекретаря НАТО

Європа стоїть на стратегічному роздоріжжі, Захід має без зволікань запросити Україну до НАТО - екс-помічниця заступника генсекретаря НАТО

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Вступ Швеції до НАТО був однією з тем зустрічі Володимира Зеленського та Реджепа Ердогана в Стамбулі – Жовква

Зеленський анонсував двосторонні зустрічі у Вільнюсі

Зеленський: Ми розуміємо факт - Україна буде в НАТО

Кількість жертв у результаті авіаудару по Оріхову збільшилася до семи осіб, пошукові роботи завершено

Кількість жертв унаслідок авіаудару по Оріхову збільшилася до п'яти осіб

ОСТАННЄ

Росіяни атакували Київ безпілотниками "Shahed", збито всі ворожі цілі

Окупанти здійснили 48 авіаударів і 60 обстрілів із РСЗВ

ЗС України відбивають удари противника на куп'янському, лиманському, бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках

Після нічної атаки в Київській області виявлено уламки безпілотників "Shahed"

11 липня: Яке сьогодні свято

Вступ Швеції до НАТО був однією з тем зустрічі Володимира Зеленського та Реджепа Ердогана в Стамбулі – Жовква

На Таврійському напрямку втрати окупантів склали понад дві роти вбитими і пораненими

У "зерновому коридорі" залишилися останні два судна

Кількість жертв у результаті авіаудару по Оріхову збільшилася до семи осіб, пошукові роботи завершено

У результаті російського обстрілу Межівської громади поранено мирного жителя

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА