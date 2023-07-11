У Вільнюсі розпочнеться саміт НАТО, у межах якого за участю Зеленського відбудеться інавгураційне засідання Ради Україна-НАТО

У Вільнюсі почне свою роботу дводенний саміт НАТО, в рамках якого пройде перше засідання Ради Україна-НАТО. Участь у засіданні візьме президент України Володимир Зеленський.

Це - другий саміт альянсу від дня початку Росією повномасштабного вторгнення в Україну і перший, у рамках якого союзники розглядатимуть питання євроатлантичних устремлінь Києва.

Напередодні саміту, в понеділок на пресконференції генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберг повідомив, що українське питання буде предметом обговорення союзниками вже в перший день засідання. "Завтра союзники розглянуть шлях України до членства в НАТО", - сказав він.

Іншими рішеннями щодо України генсек назвав схвалення союзниками багаторічного пакета допомоги, що має на меті перехід українських Збройних сил від стандартів радянських часів до обладнання та стандартів НАТО, що зробить їх повністю сумісними з союзниками, надання допомоги для розв'язання таких критичних потреб, як обладнання для розмінування, паливо та медикаменти.

"Ми також покращимо наші політичні зв'язки. Президент Зеленський приєднається до нас на першому засіданні нової Ради Україна-НАТО", - повідомив Столтенберг.

Крім того, союзники розглянуть такі питання, як подальші кроки зі зміцнення стримування й оборони, включно з трьома новими регіональними планами за підтримки 300 тисяч солдатів підвищеної готовності, так само як і більш амбітні зобов'язання щодо інвестицій в оборону.

У саміті вперше як союзник візьме участь Фінляндія.