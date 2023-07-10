В Оріхові під завалами можуть перебувати три людини - ДСНС

Рятувальники продовжують аварійно-рятувальні роботи на місці влучання російської авіабомби в Оріхові Запорізької області, припускають, що під завалами перебувають ще три людини, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Рятувальники продовжують проводити аварійно-рятувальні роботи з пошуку людей під завалами зруйнованої авіаударом будівлі у місті Оріхів. На місці працює інженерна техніка Аварійно-рятувального загону спецпризначення ГУ ДСНС у Запорізькій області", - йдеться в повідомленні ДСНС у телеграм-каналі в понеділок.

Як інформує ДСНС, "на місці працюють п'ять одиниць техніки та 17 осіб особового складу".

Як зазначається в повідомленні, у неділю близько 13:00 російські війська завдали авіаудару по будівлі під час видачі гуманітарної допомоги в житловому кварталі міста, де в цей час перебували люди. Унаслідок обстрілу зруйновано частину будівлі. Врятовано з-під завалів 11 осіб, їх передали лікарям швидкої допомоги.

За даними ДСНС на 18:00, "унаслідок події загинуло четверо людей, ще 11 травмувалися. Ймовірно, під завалами знаходяться ще троє людей.", - повідомляє ДСНС. Раніше Офіс генерального прокурора повідомляв про загибель чотирьох осіб і 13 постраждалих.