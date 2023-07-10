На Сумщині ухвалено рішення про підготовку та проведення евакуації жителів із п'ятикілометрової прикордонної зони

У Сумській області ухвалено рішення про необхідність підготовки та проведення евакуації мирного населення з населених пунктів, розташованих у п'ятикілометровій прикордонній зоні, повідомляє обласна військова адміністрація.

"Після ґрунтовного аналізу оперативної обстановки на прикордонні Сумської області, за результатами доповідей військових, керівників районів і територіальних громад, ухвалено рішення про необхідність підготовки та проведення евакуації місцевих жителів населених пунктів області, що розташовані в п’ятикілометровій прикордонній зоні", - йдеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі в понеділок.

Зазначається, що на необхідності проведення евакуації наголосив голова Сумської ОДА Володимир Артюх за підсумками Ради оборони області.

Це рішення було ухвалено у зв'язку зі збільшенням інтенсивності ворожих артилерійських обстрілів прикордонних громад.

"Якщо загалом з січня по липень 2023 року від ворожих обстрілів загинули 35 цивільних осіб, то за останній місяць – 17 людей, з яких одна дитина, були вбиті російськими військами у прикордонних громадах області", - наголошується в повідомленні.