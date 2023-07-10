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11:52 10.07.2023

Мін'юст подав до ВАКС позов про конфіскацію активів російської "Групи ЛСР"

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Мін'юст подав до ВАКС позов про конфіскацію активів російської "Групи ЛСР"

Міністерство юстиції України подало до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) позов про застосування санкції у вигляді стягнення українських активів до ПАТ "Група ЛСР", яке є бенефіціаром газобетонних заводів "Аерок".

Як повідомила пресслужба міністерства, позов про застосування санкцій, передбачених пунктом 1-1 частини першої статті 4 закону України "Про санкції" подано до ПАТ "Група ЛСР" за участю третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог: AEROC Investment Deutschland GmbH, Андрія Молчанова, ТОВ "АЕРОК".

"Група ЛСР" сприяє веденню агресивної війни шляхом сплати податків і зборів до державного бюджету РФ у значних обсягах; бере активну участь в іпотечних програмах із забезпечення житлом учасників так званої СВО; інвестує в будівництво житла для військовослужбовців РФ", - ідеться в повідомленні.

Як повідомлялося, 12 травня Україна запровадила санкції проти AEROC Investment Deutschland GmbH, якій належить компанія "Аерок", що володіє двома газобетонними заводами в Україні, активи якої було заарештовано ще в червні 2022 року. У жовтні 2021 року бенефіціаром "Аерок" значилося російське ПАТ "Група ЛСР", основним власником якого є російський підприємець Андрій Молчанов.

ТОВ "Аерок", що працює на українському ринку з грудня 2006 року, є одним із лідерів ринку виробів із ніздрюватого бетону автоклавного тверднення в Україні.

"Аерок" має два заводи: в Обухові та Березані, планувала запустити завод у Львівській області 2022 року.

Теги: #позов #вакс

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