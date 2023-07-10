Темп українського контрнаступу відображає зусилля зі збереження бойової потужності та виснаження сил окупантів - ISW

Українські війська провели контрнаступальні операції щонайменше на трьох ділянках фронту в неділю, 9 липня, повідомляється у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

"Українські сили намагаються послабити оборону Росії перед звільненням території, погоджуючись на повільніший темп наступу... Українські сили зосереджені на витісненні російських військ з укріплень і мінних полів, глибина яких перевищує 24 км у деяких районах окупованої Росією території", - ідеться у зведенні.

Аналітики ISW вважають, що нинішній темп українського контрнаступу відображає свідомі зусилля зі збереження бойової потужності України та виснаження російської живої сили й техніки за рахунок більш повільного територіального просування.

При цьому наголошується, що нестача бронетехніки ускладнює просування українських сил на добре підготовлені позиції, а відсутність української переваги в повітрі є одним із чинників, що уповільнюють українські контрнаступи.

Повідомляється, що в неділю російські війська здійснили обмежені наземні атаки на північ від Сватового та на південь від Кремінної в Луганській області.

Українські та російські війська продовжували контрнаступальні дії в районі Бахмута Донецької області, наземні атаки на лінії Авдіївка-Донецьк, і станом на 9 липня російські війська просунулися вперед. У свою чергу українські сили продовжили наступ у районі адміністративного кордону Донецької та Запорізької областей, а також контрнаступальні дії на заході Запорізької області.

Повідомляється, що окупанти продовжували відновлювати раніше затоплені позиції на східному (лівому) березі річки Дніпро в Херсонській області.