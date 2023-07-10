Події

08:37 10.07.2023

Окупанти випустили 328 снарядів по Херсонській області, поранено п’ятеро людей

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Окупанти випустили 328 снарядів по Херсонській області, поранено п’ятеро людей

Російські окупанти випустили 328 снарядів по Херсонській області, поранено 5 осіб, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

"За минулу добу противник здійснив 51 обстріл, випустивши 328 снарядів із мінометів, артилерії, авіації, танків, "Градів", АГС і БПЛА. 5 осіб дістали поранення", - написав він у телеграмі.

По місту Херсон ворог випустив 8 снарядів.

Очільник ОВА зазначив, що противник поцілив у житлові квартали населених пунктів області; будівлю торговельного закладу в Бериславі.

 

 

 

Теги: #обстріли #херсонська_область

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