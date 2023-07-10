Імовірно, ворог атакував Миколаїв із балістики

Російські окупанти, ймовірно, атакували Миколаїв балістичними ракетами типу "Іскандер" у ніч на понеділок, повідомив голова ОВА Віталій Кім.

"Вночі, 10 липня, близько 01:00, місто зазнало ракетної атаки. Ворог застосував балістику. Удар було завдано по об'єкту інфраструктури, імовірно ракетою "Іскандер-М". Детальна інформація уточнюється", - написав він у телеграмі.

Також противник атакував ️Миколаївський район. Зокрема, 9 липня об 11:43 зафіксовано артилерійський обстріл акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

А в Первомайському, Баштанському та Вознесенському районах день і ніч минули відносно спокійно.

Своєю чергою, мер міста Олександр Сєнкевич додав, що наразі оглядають район, який уночі потрапив під обстріл.

"Пошкоджень у житлових будинках поки що не виявлено. У разі змін - повідомлю вам", - написав він у телеграмі.

Сєнкевич також зазначив, що ймовірно ворог застосував ракету типу "Іскандер-М" по об'єкту критичної інфраструктури міста.