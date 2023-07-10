Події

08:30 10.07.2023

В Україну прибув спецпредставник Франції з питань відновлення

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В Україну прибув спецпредставник Франції з питань відновлення

В Україну прибув спеціальний посланник Франції з питань допомоги та відновлення П'єр Гайльбронн, який обговорить трансформацію України і реформи з партнерами в ЄС і G7.

"Назад в Україну! Разом із цією країною та її народом після 500 днів систематичного знищення", - написав він у мікроблозі твіттер.

Під час зустрічей спецпосланець обговорить трансформацію України та реформи разом із партнерами в ЄС і G7, а також численні проєкти в таких сферах як охорона здоров'я, критична інфраструктура, сучасні технології.

 

 

 

Теги: #візит #франція #посланник

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