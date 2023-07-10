Росіяни мінують об'єкти електромереж, водогін і технічні приміщення ЗАЕС - мер Мелітополя

Російські окупанти продовжують мінувати окуповану частину Запорізької області, зокрема, об'єкти електромереж, водогін і технічні приміщення Запорізької АЕС, повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

"Ворог почав мінувати критичну інфраструктуру окупованої частини Запорізької області", - сказано в його телеграм-каналі.

Зокрема, у Мелітопольському районі заміновано водогін, що живить питною водою місто. У самому Мелітополі - важливі об'єкти електричних мереж. А на ЗАЕС у технічних приміщеннях і машинних залах встановлено мінно-вибухові загородження.

Ворог ставить під загрозу мешканців окупованих територій і шантажуватиме ядерною безпекою увесь цивілізований світ, доки наші героїчні Збройні сили не звільнять і Енергодар, і весь окупований Південь.