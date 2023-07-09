Події

21:07 09.07.2023

В Одесі з 10 липня вводять літні обмеження для вантажівок

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В Одесі з 10 липня вводять літні обмеження для вантажівок

В Одесі та області з 10 липня запроваджують літні обмеження для вантажівок, пересування дозволено з 18:00 вечора до 10:00 ранку, повідомила пресслужба ОВА.

"Нагадуємо, що відзавтра (10.07.2023) з метою збереження дорожнього покриття у спекотну пору набувають чинності літні заборони на рух вантажного транспорту з 10:00 до 18:00", - йдеться в телеграм-каналі голови Одеської ОДА Олега Кіпера.

З 18:00 до 10:00 рух вантажного транспорту дозволено, наголосили в ОВА.

Як зазначається, обмеження руху діятиме на трасах М-15 /Одеса-Рені/, М-05 /Київ-Одеса/, М-14 /Одеса-Мелітополь/ у межах Одеської області для великовагових транспортних засобів загальною вагою більше ніж 24 тонни та навантаженням на вісь 7 тонн.

"Виняток - транспорті засоби спеціалізованого призначення та транспорт, що здійснюють перевезення: небезпечних, швидкопсувних вантажів, живих тварин і птиці; вантажів, пов’язаних із запобіганням або ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій; військових вантажів, товарів подвійного призначення та/або майна, шо використовується для потреб оборони; гуманітарної допомоги; людей", - наголосили в ОДА.

У відомстві повідомили, що також дозволяється пересування транспортних засобів, які здійснюють міжнародні перевезення вантажів, за умови, що водій вантажного автомобіля має заброньоване місце в черзі очікування для перетинання державного кордону України для автомобільного сполучення засобами електронної системи ("єЧерга") за два дні до черги очікування на найближчий час.

Водночас підприємствам, що займаються перевезенням зернових, олійних і паливно-мастильних вантажів, рекомендують звернутися до Одеської ОВА для консультації та подальшого отримання перепусток у комендантську годину за телефонами: (048) 718 93 87, (048) 718 95 20.

"Консультація здійснюватиметься з понеділка по п'ятницю з 09.00 до 18.00. Для належної організації видачі перепусток відповідні документи слід надсилати на електронну адресу ytsatskoi@od.gov.ua", - пояснили в адміністрації.

Зазначається, що дотримання водіями вантажівок і вимог дорожніх знаків контролюватиме територіальний підрозділ Укртрансбезпеки спільно з правоохоронцями.

Також повідомляють, що водночас Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області забезпечить встановлення відповідних заборонних та інформаційних дорожніх знаків і визначення місць для розміщення спеціальних майданчиків або стоянок великовагових та/або великогабаритних транспортних засобів на період дії особливого режиму.

 

 

 

Теги: #транспорт #одеса #обмеження

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