Кулеба про розмову з Блінкеном: Працюємо над тим, щоб рішення саміту НАТО були виграшними для всіх

Міністр закордонних справ України повідомив про продуктивну розмову з держсекретарем США Ентоні Блінкеном напередодні саміту НАТО у Вільнюсі.

"Залишилося 48 годин, і ми працюємо над тим, щоб його (саміту НАТО - ІФ) остаточні рішення були виграшними для всіх: України, НАТО і глобальної безпеки", - написав Кулеба у твіттері в неділю.

Він також подякував США за ще один новаторський оборонний пакет, який включає такі необхідні боєприпаси.