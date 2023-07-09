Події

20:10 09.07.2023

Кулеба про розмову з Блінкеном: Працюємо над тим, щоб рішення саміту НАТО були виграшними для всіх

1 хв читати
Кулеба про розмову з Блінкеном: Працюємо над тим, щоб рішення саміту НАТО були виграшними для всіх

Міністр закордонних справ України повідомив про продуктивну розмову з держсекретарем США Ентоні Блінкеном напередодні саміту НАТО у Вільнюсі.

"Залишилося 48 годин, і ми працюємо над тим, щоб його (саміту НАТО - ІФ) остаточні рішення були виграшними для всіх: України, НАТО і глобальної безпеки", - написав Кулеба у твіттері в неділю.

Він також подякував США за ще один новаторський оборонний пакет, який включає такі необхідні боєприпаси.

 

 

 

Теги: #розмова #кулеба #блінкен

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

02:21 07.07.2023
Блінкен відреагував на атаку по Львову: ще один приклад жорстокості Кремля

Блінкен відреагував на атаку по Львову: ще один приклад жорстокості Кремля

20:30 06.07.2023
Залужний розповів Міллі про обстановку на фронті: Ситуація розвивається згідно з планом, ініціатива - у наших руках

Залужний розповів Міллі про обстановку на фронті: Ситуація розвивається згідно з планом, ініціатива - у наших руках

20:18 04.07.2023
Зеленський і Столтенберг скоординували позиції напередодні саміту НАТО

Зеленський і Столтенберг скоординували позиції напередодні саміту НАТО

07:25 04.07.2023
Кулеба: Посол Грузії у вівторок буде в МЗС для жорсткої розмови, він поїде в Грузію

Кулеба: Посол Грузії у вівторок буде в МЗС для жорсткої розмови, він поїде в Грузію

23:28 03.07.2023
Кулеба про підготовку до саміту НАТО: ми увійшли до дуже інтенсивної фази переговорів, вони непрості, вже є досягнення

Кулеба про підготовку до саміту НАТО: ми увійшли до дуже інтенсивної фази переговорів, вони непрості, вже є досягнення

23:01 03.07.2023
Кулеба: грузинська влада хоче довести Саакашвілі до смерті

Кулеба: грузинська влада хоче довести Саакашвілі до смерті

20:23 03.07.2023
Зеленський і Шольц скоординували позиції перед самітом НАТО

Зеленський і Шольц скоординували позиції перед самітом НАТО

14:39 02.07.2023
У Дніпропетровській та Херсонській областях тривають роботи з відновлення централізованого водопостачання - Олексій Кулеба

У Дніпропетровській та Херсонській областях тривають роботи з відновлення централізованого водопостачання - Олексій Кулеба

07:47 02.07.2023
Глава МЗС Кулеба закликав Німеччину не блокувати рух України в НАТО

Глава МЗС Кулеба закликав Німеччину не блокувати рух України в НАТО

07:35 29.06.2023
На саміті НАТО у Вільнюсі Україна може розраховувати на потужний пакет підтримки

На саміті НАТО у Вільнюсі Україна може розраховувати на потужний пакет підтримки

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Росіяни обстріляли Берислав, постраждав директор лікарні

Зеленський подякував жителям Волинської області за допомогу в прийомі переселенців і лікуванні воїнів

Зеленський про саміт НАТО у Вільнюсі: Домовилися з Дудою діяти разом

Унаслідок пожежі на столичній АЗС постраждало троє людей

Зеленський і Дуда зустрічаються в Луцьку

ОСТАННЄ

В Одесі з 10 липня вводять літні обмеження для вантажівок

У Польщі з'явилася онлайн-платформа для захисту прав українців

Росіяни обстріляли Берислав, постраждав директор лікарні

ЗС України за добу вразили три ворожі райони зосередження, два артустановки та дві станції РЕБ

Президент Латвії: Ми допомагатимемо Україні до повної її перемоги

ЗС України продовжують контрнаступ на мелітопольському та бердянському напрямках

Рух Броварським проспектом відновлено

Зеленський подякував жителям Волинської області за допомогу в прийомі переселенців і лікуванні воїнів

Міністри культури України, Латвії, Польщі та Литви ініціюють створення Міжнародного фонду охорони культурної спадщини України

Пожежа на АЗС виникла внаслідок удару легкової автівки в заправну колонку

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА