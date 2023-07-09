Російські війська зосереджують зусилля на Авдіївському та Мар'їнському напрямках

На Таврійському напрямку Сили оборони України тримають оборону дуже "упевнено і професійно", за минулу добу втрати ворога вбитими, пораненими і полоненими становили безповоротні - 84, санітарні - 141, полонені - 3, повідомив речник Об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень.

"Російські окупаційні війська зосереджують зусилля на Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Протягом доби тут відбулося 24 бойові зіткнення, тривають важкі бої, ситуація контрольована і стабільна", - сказав Шершень в ефірі національного телемарафону в неділю.

Крім того, за його словами, ворог здійснив 578 обстрілів наших позицій. "Одночасно Сили оборони таврійського напрямку продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють розмінування, заходи контрбатарейної боротьби".

Як інформував Шершень, на "Авдіївському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районах Новокалинове, Степове, Первомайське та Невельське".

На Запоріжжі противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ, вчинивши авіаційний удар по м. Оріхів, здійснив артилерійські обстріли населених пунктів, зокрема Новодарівки, Левадного, Малинівки, Гуляй Поля Запорізької області.

Як зазначив Шершень, "у відповідь сили оборони Таврійського напрямку за минулу добу знищили 23 одиниці озброєння та техніки", зокрема 2 танки, 8 одиниць артилерійських систем, 2 самохідні гаубиці "Гіацинт С", зенітно-ракетні комплекси "Бук" і "Тор". "Знищено РСЗВ "Торнадо", "Град", автомобільну техніку. Також знищено 3 склади з боєприпасами та пункт управління".

Артилерійські підрозділи таврійського напрямку за минулу добу виконали 1437 вогневих завдань. За добу втрати ворога вбитими, пораненими та полоненими становили безповоротні - 84, санітарні - 141, полонені - 3. "У такий спосіб наші сили оборони знищують живу силу і техніку ворога, знекровлюють його сили і продовжують рух уперед", - сказав речник Об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку.