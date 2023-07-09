Події

12:25 09.07.2023

Росіяни обстріляли Херсонську громаду 25 разів за добу

1 хв читати
Росіяни обстріляли Херсонську громаду 25 разів за добу

За минулу добу Херсонську міську територіальну громаду було обстріляно 25 разів, ворог використав 146 снарядів, повідомив голова міської військової адміністрації Роман Мрочко.

"Прильоти зафіксовано в Херсоні, Садовому, Молодіжному, Зеленівці, Наддніпрянському та Інженерному", - написав він у телеграм-каналі в неділю.

Як додав Мрочко, "вночі противник здійснив артилерійський обстріл лівого берега р. Дніпро, р-н Антонівського мосту та Антонівки".

"Унаслідок ворожих обстрілів постраждалих немає", - поінформував голова ОВА.

Теги: #обстріли #херсонська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:06 09.07.2023
На Харківщині ворожі обстріли спровокували лісову пожежу

На Харківщині ворожі обстріли спровокували лісову пожежу

08:54 09.07.2023
Ворог обстріляв 15 населених пунктів Запоріжжя, зруйновано 24 цивільні об'єкти

Ворог обстріляв 15 населених пунктів Запоріжжя, зруйновано 24 цивільні об'єкти

08:32 09.07.2023
Окупанти обстріляли територію суднобудівного заводу в Херсоні, один постраждалий

Окупанти обстріляли територію суднобудівного заводу в Херсоні, один постраждалий

08:29 09.07.2023
Кількість загиблих унаслідок обстрілу РФ Лимана збільшилася до дев’яти

Кількість загиблих унаслідок обстрілу РФ Лимана збільшилася до дев’яти

07:09 09.07.2023
За добу РФ завдала 52 авіаудари, здійснила 60 обстрілів із РСЗВ

За добу РФ завдала 52 авіаудари, здійснила 60 обстрілів із РСЗВ

01:55 09.07.2023
Внаслідок обстрілу прикордоння Сумщини пошкоджено приватний будинок

Внаслідок обстрілу прикордоння Сумщини пошкоджено приватний будинок

11:34 08.07.2023
Окупанти обстріляли Лиман, загинуло щонайменше 6 осіб, 5 поранено

Окупанти обстріляли Лиман, загинуло щонайменше 6 осіб, 5 поранено

10:37 08.07.2023
За добу росіяни 16 разів обстріляли Вугледар, постраждалих немає - голова Донецької ОВА

За добу росіяни 16 разів обстріляли Вугледар, постраждалих немає - голова Донецької ОВА

10:19 08.07.2023
Росіяни 62 рази обстріляли 15 населених пунктів Запорізької області, поранено 2 людини - голова ОВА

Росіяни 62 рази обстріляли 15 населених пунктів Запорізької області, поранено 2 людини - голова ОВА

10:17 08.07.2023
Уночі та вранці окупанти обстріляли 8 громад у Сумській області - ОВА

Уночі та вранці окупанти обстріляли 8 громад у Сумській області - ОВА

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський і Дуда зустрічаються в Луцьку

На Бахмутському напрямку є успіхи, Сили оборони просуваються вперед - Сирський

ЗС України за добу ліквідували 600 окупантів

ЗС України за добу відбили понад 30 атак РФ

Потрібно повернути всіх полонених – Зеленський після повернення захисників "Азовсталі"

ОСТАННЄ

Резніков повідомив про випробування станції радіоелектронної розвідки українського виробництва

В Україні в понеділок пройдуть короткочасні дощі, крім крайнього заходу та півдня

Зеленський і Дуда зустрічаються в Луцьку

Тарнавський: за добу втрати ворога на Таврійському напрямку сягнули більше двох рот

Через негоду на Харківщині знеструмлено 15 населених пунктів

Окупанти вночі обстріляли Краматорськ, попередньо постраждалих немає - мер

Бундестаг схвалив закупівлю додаткових боєприпасів для України

На Бахмутському напрямку є успіхи, Сили оборони просуваються вперед - Сирський

ЗС України за добу ліквідували 600 окупантів

ISW: Україна вже виграла від повстання ПВК "Вагнер" і може виграти ще більше

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА