Росіяни обстріляли Херсонську громаду 25 разів за добу
За минулу добу Херсонську міську територіальну громаду було обстріляно 25 разів, ворог використав 146 снарядів, повідомив голова міської військової адміністрації Роман Мрочко.
"Прильоти зафіксовано в Херсоні, Садовому, Молодіжному, Зеленівці, Наддніпрянському та Інженерному", - написав він у телеграм-каналі в неділю.
Як додав Мрочко, "вночі противник здійснив артилерійський обстріл лівого берега р. Дніпро, р-н Антонівського мосту та Антонівки".
"Унаслідок ворожих обстрілів постраждалих немає", - поінформував голова ОВА.