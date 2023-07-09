Події

09:06 09.07.2023

На Харківщині ворожі обстріли спровокували лісову пожежу

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На Харківщині ворожі обстріли спровокували лісову пожежу

Унаслідок ворожих обстрілів у суботу, о 16:17, у Куп'янському лісгоспі поблизу с. Загризино загорілася хвойна підстилка в лісовому масиві, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

"Пожежу ліквідовано о 19-00. Жертв і постраждалих немає", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він також повідомив, що минулої доби окупанти завдали авіаударів по околицях прикордонних селищ Милове, Кислівка та Ветеринарне. Крім того, ворожих обстрілів із мінометів і артилерії зазнали понад 15 населених пунктів.

 

 

 

Теги: #харківська_область #обстріли #наслідки

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