Події

08:54 09.07.2023

Ворог обстріляв 15 населених пунктів Запоріжжя, зруйновано 24 цивільні об'єкти

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Ворог обстріляв 15 населених пунктів Запоріжжя, зруйновано 24 цивільні об'єкти

За минулу добу суботи ворог завдав 47 обстрілів по 15 населених пунктах Запорізької області, 24 об'єкти цивільної інфраструктури зазнали руйнувань, обійшлося без потерпілих, повідомляє голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

"Керованою авіабомбою рашисти поцілили по Оріхову, з РСЗВ обстріляли Червоне, Новодарівку і Темирівку, 42 артилерійські удари припали на Гуляйполе, Залізничне, Оріхів, Ольгівське, Преображенку, Степногірськ", - написав Малашко в неділю вранці в телеграмі.

Серед постраждалих об'єктів інфраструктури - житлові будинки, господарські споруди та інше майно місцевих жителів.

"На щастя, людей не зачепило", - зазначив Малашко.

 

 

 

Теги: #рф #обстріли #запорізька

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