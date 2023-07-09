Події

07:15 09.07.2023

Глава МЗС Туреччини обговорив із Блінкеном розширення НАТО і ситуацію в Україні

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Глава МЗС Туреччини обговорив із Блінкеном розширення НАТО і ситуацію в Україні

Глава МЗС Туреччини Хакан Фідан обговорив із американським колегою Ентоні Блінкеном саміт НАТО у Вільнюсі, Україну та інші міжнародні питання, повідомляє в суботу агентство "Анадолу".

"Під час розмови сторони обговорили питання розширення НАТО, продовження термінів транскордонного механізму допомоги Організації Об'єднаних Націй (ООН) для Сирії та останні події в Україні", - передає агентство.

Саміт НАТО відбудеться у Вільнюсі 11-12 липня.

 

 

 

Теги: #сша #нато #туреччина #вільнюс

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