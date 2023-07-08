Перетини кордону України на в'їзд цього тижня на 14 тис. перевищили перетини на виїзд - Держприкордонслужба

Кількість перетинів кордону України на в'їзд у перший тиждень липня перевищила кількість його перетинів на виїзд на 14 тис., це найкращий результат із великодніх свят, свідчать дані Держприкордонслужби України у Facebook.

Згідно з ними, перетин на виїзд збільшився з 337 тис. минулого тижня до 355 тис. цього, тоді як на в'їзд - із 336 тис. до 369 тис. осіб.

Кількість транспортних засобів, які перетнули західний кордон України, за даними відомства, за 27-й тиждень року дещо скоротилася - з 139 тис. до 138 тис., тоді як оформлених транспортних засобів із гуманітарними вантажами підскочила з 457 до 650.

Прикордонна служба Польщі за останні сім днів також зафіксувала перевищення кількості тих, хто в'їжджає в Україну, над кількістю тих, хто виїжджає з неї, на 12,7 тис. порівняно з 8,9 тис. тижнем раніше.

За даними польського відомства, кількість тих, хто в'їхав за тиждень з України в Польщу, зросла з 213,2 тис. осіб до 227,3 тис. осіб, тоді як зворотний потік із Польщі в Україну - з 222,1 тис. осіб до 240,0 тис. осіб.

Загалом від початку війни до 7 липня 2023 року до Польщі з України прибуло 13,37 млн осіб, тоді як у зворотному напрямку прослідувало 11,54 млн осіб.

Минулими вихідними, з 1 на 2 липня, через пункти пропуску на українсько-польському кордоні у Львівській області пропущено рекордні 61 тисячу осіб і понад 10 тис. одиниць транспорту. Кількість мандрівників на кордоні зросла з початком літнього сезону. Громадяни прямують у відпустки, на відпочинок, відвідати родичів тощо. Окремо слід виділити збільшення кількості організованих груп дітей, які перетинають кордон під час канікул.

Держприкордонслужба в суботу зазначила, що найбільші черги спостерігаються саме у вихідні дні.

"Ми спостерігаємо найбільші накопичення автотранспорту перед вихідними днями - це четвер, п'ятниця, субота. Надалі - неділя, понеділок, ми спостерігаємо більше накопичення в напрямку в'їзду в Україну. Найменші черги перед пунктом пропуску на виїзд з України ми спостерігаємо в понеділок-вівторок, на в'їзд в Україну - вівторок, середа", - наводиться в повідомленні коментар начальника відділення інспекторів інспекторів прикордонної служби "Краковець" Сергія Верельника.

З урахуванням того, що така тенденція відстежується вже протягом місяця, прикордонники прогнозують, що пасажирський потік залишиться постійним до кінця сезону.

Як повідомлялося, з 10 травня 2022 року відплив біженців з України змінився припливом, який тривав до 23 вересня і становив 409 тис. осіб.

Однак із кінця вересня, можливо, під впливом новин про мобілізацію в Росії та "псевдореферендуми" на окупованих територіях, а потім масованих обстрілів енергетичної інфраструктури, фіксували перевищення кількості тих, хто виїжджає, над тими, хто в'їжджає. Воно тимчасово припинилося в другій половині грудня - на початку січня на період свят, проте з другого тижня січня знову відновилося і сумарно з кінця вересня до річниці повномасштабної війни сягнуло 223 тис. осіб.

Відтоді і до сьогодні з України кількість перетинів кордону на виїзд перевищила кількість перетинів на в'їзд лише на 7 тис. осіб. Водночас за перші три тижні червня вона становила приблизно 125 тис., що могло бути пов'язано із завершенням навчального року і початком сезону відпусток, який деякі громадяни України вирішили провести за кордоном.

Як зазначив на початку березня заступник міністра економіки Сергій Соболєв, повернення кожних 100 тис. українців додому дає приріст ВВП у 0,5%.

Згідно з даними УВКБ ООН, кількість українських біженців у Європі станом на 26 червня оцінювали в 5,978 млн, а загалом у світі - у 6,342 млн.