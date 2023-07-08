Події

13:51 08.07.2023

Кількість загиблих унаслідок обстрілу Лиману зросла до 8 осіб, поранених - 13 - МВС

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Кількість загиблих унаслідок обстрілу Лиману зросла до 8 осіб, поранених - 13 - МВС

Кількість загиблих унаслідок обстрілу російськими військами Лиману Донецької області зросла до 8 осіб, також збільшилася кількість поранених - 13, повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

"Лиман. Відомо про 8 загиблих і 5 поранених унаслідок ранкового ворожого обстрілу. Рятувальники ліквідували пожежі приватного житлового будинку, прибудови до будівлі друкарні та 3-х легкових автомобілів, що виникли внаслідок обстрілу", - ідеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі.

"За уточненою інформацією, кількість поранених зросла до 13 осіб", - наголошується в повідомленні.

Як повідомлялося, в суботу вранці російські окупанти обстріляли з РСЗВ Лиман Донецької області, Раніше було відомо про 6 загиблих і 5 поранених.

Теги: #лиман #жертви #обстріл #донецька_область

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