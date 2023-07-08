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13:40 08.07.2023

СБУ повідомила про підозру одеському бізнесмену, який намагався підкупити співробітників української спецслужби за хабар у EUR90 тис.

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СБУ повідомила про підозру одеському бізнесмену, який намагався підкупити співробітників української спецслужби за хабар у EUR90 тис.

Служба безпеки України викрила директора однієї з логістичних компаній Одеської області, який за хабар в EUR90 тис. намагався підкупити співробітників Служби безпеки.

"За хабар у 90 тис. євро фігурант пропонував українським спецслужбістам припинити слідчі дії та не вилучати його майно в рамках кримінального провадження, яке розслідує СБУ. Утім, співробітники Служби безпеки одразу доповіли своєму керівництву про таку "пропозицію" і продумали оперативну комбінацію. Це дало змогу задокументувати злочинні дії фігуранта", - йдеться в повідомленні, розміщеному в телеграм-каналі в суботу.

Під час обшуків за адресами проживання та роботи фігуранта в місті Рені правоохоронці виявили всю суму хабара.

За даними слідства, зловмисником виявився місцевий бізнесмен і директор однієї з логістичних компаній. Він також є фігурантом в іншому кримінальному провадженні СБУ, в якому розслідуються корупційні схеми на експорті української агропродукції.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили чоловікові про підозру за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу підозрюваному у вигляді тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 8 років із конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили під процесуальним керівництвом Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу генерального прокурора.

 

Теги: #сбу #хабар #бізнесмен

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