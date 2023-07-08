Події

10:37 08.07.2023

За добу росіяни 16 разів обстріляли Вугледар, постраждалих немає - голова Донецької ОВА

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За добу росіяни 16 разів обстріляли Вугледар, постраждалих немає - голова Донецької ОВА

На Волноваському напрямку за добу російські окупанти 16 разів обстріляли з артилерії Вугледар, постраждалих немає, повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко в телеграм-каналі.

На Донецькому напрямку ворог обстріляв Веселий Гай та Острівське Курахівської громади, також зафіксовано поодинокі обстріли Авдіївки.

На Горлівському напрямку внаслідок обстрілів у Часовоярській громаді пошкоджено 2 будинки, 1 будинок пошкоджено в Торецьку. У Костянтинівській громаді противник обстріляв околиці Іванопілля.

На Лисичанському напрямку через ворожі обстріли пошкоджено 2 будинки в Торському та Ямполі Лиманської громади.

Загалом за добу поранення дістали 5 жителів Донецької області.

 

Теги: #обстріли #донецька_область

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