За добу росіяни 16 разів обстріляли Вугледар, постраждалих немає - голова Донецької ОВА

На Волноваському напрямку за добу російські окупанти 16 разів обстріляли з артилерії Вугледар, постраждалих немає, повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко в телеграм-каналі.

На Донецькому напрямку ворог обстріляв Веселий Гай та Острівське Курахівської громади, також зафіксовано поодинокі обстріли Авдіївки.

На Горлівському напрямку внаслідок обстрілів у Часовоярській громаді пошкоджено 2 будинки, 1 будинок пошкоджено в Торецьку. У Костянтинівській громаді противник обстріляв околиці Іванопілля.

На Лисичанському напрямку через ворожі обстріли пошкоджено 2 будинки в Торському та Ямполі Лиманської громади.

Загалом за добу поранення дістали 5 жителів Донецької області.