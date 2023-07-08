Події

09:10 08.07.2023

Унаслідок нічного обстрілу Вовчанська постраждав мирний житель

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Унаслідок нічного обстрілу Вовчанська постраждав мирний житель

У ніч на суботу, 8 липня, російські окупаційні війська обстріляли Вовчанськ Харківської області, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

"О 00:14 окупанти завдали артилерійських ударів по м. Вовчанськ. Пошкоджено 9-поверховий житловий будинок. Постраждав чоловік 62 роки. Отримав осколкове поранення, госпіталізований. О 2:05 надійшла інформація про повторний артобстріл м. Вовчанськ. Без постраждалих. Пошкоджено приватний будинок. О 5:00 внаслідок ще одного обстрілу пошкоджено багатоквартирний будинок. Постраждалих немає", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він також повідомив, що минулої доби окупанти завдавали авіаційних, мінометних та артилерійських ударів у Куп'янському, Харківському, Ізюмському, Чугуївському, Богодухівському районах області.

Зокрема, внаслідок мінометних обстрілів Тимофіївки було пошкоджено приватний будинок і господарські будівлі, а в Івашках артобстрілу зазнало сільгосппідприємство. Обійшлося без постраждалих.

Близько 17:00 внаслідок ворожих обстрілів сталося загоряння в лісі поблизу села Кучерівка, загорілася хвойна підстилка на площі близько 3 га. О 19:50 пожежу було ліквідовано.

 

 

 

Теги: #харківська_область #обстріли

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