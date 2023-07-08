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08:09 08.07.2023

АМКУ зобов'язав "Укрзалізницю" провести відкритий тендер на постачання продуктів харчування для "Інтерсіті"

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АМКУ зобов'язав "Укрзалізницю" провести відкритий тендер на постачання продуктів харчування для "Інтерсіті"

Антимонопольний комітет України (АМКУ) знайшов ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції в практиці АТ "Укрзалізниця" (УЗ) з відбору постачальника послуг із постачання продуктів харчування для пасажирів швидкісних поїздів "Інтерсіті" та "Інтерсіті+".

Про це повідомила пресслужба АМКУ.

Згідно з повідомленням регулятора, УЗ уже декілька років не проводить конкурси на постачальника таких послуг, а лише пролонгує договори з компаніями ТОВ "Вог Рітейл" і ТОВ "Вог Кафе".

АМКУ за власною ініціативою провів дослідження і встановив, що в період із лютого 2016 року до 30 червня 2023 року послуги із забезпечення харчуванням пасажирів у поїздах "Інтерсіті" в різні проміжки часу надавали виключно ці дві компанії.

УЗ у лютому 2016 року підписала договір із забезпечення харчуванням у швидкісних поїздах із переможцем конкурсу ТОВ "Вог Рітейл". Термін договору закінчився 31 грудня 2016 року. Однак УЗ не провела новий конкурс, а пролонгувала договір із постачальником. Цей договір діяв до 30 червня 2021 року.

У період дії договору, 14 травня 2019 року між УЗ та ТОВ "Вог Кафе" без проведення будь-яких процедур конкурсного відбору було підписано агентський договір, який за змістом та суттю був схожий на договір, підписаний у 2016 році. Відповідно, після закінчення строку дії договору від 2016 року, з 1 липня 2021 року послуги із забезпечення харчування в поїздах "Інтерсіті" надалі надавалися постачальником за агентським договором, строк дії якого закінчився 30 червня 2023 року.

Регулятор зазначив, що УЗ у 2019-2020 роках намагалася провести конкурс на постачальника харчування для поїздів "Інтерсіті". Але у 2019 році конкурс було скасовано конкурсною комісією УЗ, а у 2020 році в конкурсі перемогла компанія ТОВ "Грінед", однак надалі конкурс було скасовано.

"Такі дії "Укрзалізниці" створювали бар'єри для виходу на відповідний ринок іншим суб’єктам господарювання. Це поставило ТОВ "Вог Кафе" у привілейоване становище щодо потенційних конкурентів", - вважають у відомстві.

АМКУ рекомендував УЗ припинити таку практику і провести відкритий конкурс, про що повідомити потенційних постачальників шляхом розміщення інформації у відкритих джерелах.

 

 

 

Теги: #укрзалізниця #харчування #конкуренція

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