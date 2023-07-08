Унаслідок нічної атаки БПЛА у Кривому Розі зафіксовано влучання в сільгосппідприємство, є поранений

Протягом ворожої атаки в ніч на суботу зафіксовано влучання по сільськогосподарському підприємству в Кривому Розі Дніпропетровської області, один місцевий мешканець госпіталізований у стані середньої тяжкості, повідомляє голова обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак уранці в суботу.

"Уночі ворог ударив по Кривому Рогу. Застосував безпілотники. Влучив по сільськогосподарському підприємству. Постраждав 26-річний чоловік. Його госпіталізували в стані середньої тяжкості", - написав Лисак у телеграм-каналі.

Крім того, знищено кілька складських приміщень, пошкоджено обладнання та автомобілі.

За його словами, у результаті атаки виникли дві пожежі, "загалом вогонь охопив 360 кв м". Наразі рятувальники їх загасили.

Обстеження території триває.

Голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук уточнив, що йдеться про сільгосппідприємство в Покровському районі міста.

"Один ангар знищено повністю, інший - частково. Пошкоджено 7 вантажівок".

За його словами, у постраждалого чоловіка уламкові поранення стегна і зараз його стан стабільний.

Лукашук зазначив, що в інших громадах області було спокійно.