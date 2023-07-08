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01:20 08.07.2023

Україна та Туреччина підписали Меморандум про взаєморозуміння у сфері стратегічних галузей промисловості

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У рамках робочого візиту Президента України Володимира Зеленського до Туреччини підписано Меморандум про взаєморозуміння у сфері стратегічних галузей промисловості між Міністерством зі стратегічних галузей промисловості України та Міністерством промисловості та технологій Турецької Республіки, повідомляє пресслужба Офісу президента.

"Документ спрямований на сприяння співпраці у стратегічних галузях промисловості та технологій між компаніями України та Турецької Республіки, а також на підтримку впровадження наявних та створення нових проєктів у цих сферах", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що основними напрямами співробітництва є розвиток потужностей та можливостей виробництва автономних транспортних засобів, у тому числі нарощування виробництва різних типів БпЛА, дослідження та розробки у галузі автономних систем, космосу та інших технологічних секторах стратегічних галузей промисловості двох країн.

Документ підписали міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін та міністр промисловості та технологій Туреччини Мехмет Фатіх Каджир.

"Меморандум сприятиме зміцненню партнерства між державами та розвитку технологій та галузей промисловості, які мають важливе стратегічне значення", - підсумували у відомстві.

 

Теги: #меморандум #україна #туреччина

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