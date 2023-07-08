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00:47 08.07.2023

Пентагон оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на суму $800 млн із касетними боєприпасами

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Пентагон оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на суму $800 млн із касетними боєприпасами

США надішлють Україні новий пакет збройової допомоги на суму близько $800 млн, який включатиме касетні снаряди калібру 155-мм, повідомив заступник голови Пентагону з політичних питань Колін Каль на прес-брифінгу в Пентагоні в п'ятницю.

Наголошується, що боєприпаси, які поставлять в Україну, включатимуть лише ті, де відсоток снарядів, що не розірвалися, становить менше 2,35%.

Згідно з опублікованим пресслужбою Пентагону документом, пакет допомоги також містить 32 бойові машини піхоти Bradley, 32 бронетранспортери Stryker, додаткові боєприпаси для ЗРК Patriot і HIMARS, ракети ППО AIM-7, зенітні комплекси Stinger, протитанкові Javelin5-1, 31 -мм та 155-мм артилерійські снаряди, включаючи DPICM; ракети трубного пуску, безпілотні літальні системи Penguin27, тактичні автомобілі для підйому техніки, 10 тактичних автомобілів для буксирування та перевезення техніки, а також вибухові боєприпаси, обладнання для розмінування, запчастини, стрілецька зброя та 28 млн. патронів до неї.

Міністр оборони України Олексій Резніков привітав передачу зброї, і зазначив, що в ході самооборони Україна неухильно дотримуватиметься всіх підписаних та ратифікованих міжнародних гуманітарних конвенцій.

Рєзніков виділив п'ять ключових принципів яких дотримуватиметься країна.

"Ми чітко повідомили всім наших партнерів, включаючи США. Про ці п'ять принципів я особисто письмово поінформував наших американських партнерів давно", - написав він у Twitter.

У них сказано, що ці боєприпаси використовуватимуться лише для деокупації міжнародно визнаних територій України та не будуть задіяні на офіційно визнаній території Росії.

Крім того, зазначається, що касетні боєприпаси не будуть використовуватись у районах міст, щоб уникнути ризиків для мирного населення

"Касетні боєприпаси будуть використовуватися тільки в місцях скупчення російських військових. Вони будуть використовуватися для прориву кордонів оборони супротивника з мінімальним ризиком для життя наших воїнів", - зазначив Резніков.

Міністр вказав на ведення суворого обліку використання цієї зброї та локальних зон її застосування.

Він також повідомив, що Україна звітуватиме партнерам щодо використання касетних боєприпасів та їх ефективності з метою забезпечення належного стандарту прозорої звітності та контролю.

"Виходячи з цих записів, після деокупації наших територій і нашої перемоги ці території будуть пріоритетними для цілей розмінування. Це дозволить нам викорінити ризики, пов'язані з елементами касетних боєприпасів, що не розірвалися, Міністр оборони України відповідно до закону виконує обов'язки Голови Національного агентства з розмінування. Як я забезпечуватиму використання відповідної правової бази для процесу розмінування після нашої перемоги", - підсумував він.

 

 

 
Теги: #сша #україна #допомога #військова

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