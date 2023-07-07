Загроза повітряної атаки "Кинджалами" в Києві у зв'язку зі зльотом винищувачів

Начальник міської військової адміністрації (КМВА) Сергій Попко попереджає жителів столиці про загрозу ракетної атаки на столицю через зліт винищувачів МіГ-31К.

"Увага! Ракетна небезпека для столиці. Зафіксовано зліт винищувачів МіГ-31К, потенційного носія аеробалістичної ракети "Кинджал". Перебувайте в укриттях до відбою тривоги!" - йдеться в повідомленні в телеграмі.

Раніше Повітряні сили Збройних сил України повідомили про зліт 3-х винищувачів МіГ-31К ПКС РФ з аеродрому Саваслейка.