Події

21:44 07.07.2023

Загроза повітряної атаки "Кинджалами" в Києві у зв'язку зі зльотом винищувачів

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Загроза повітряної атаки "Кинджалами" в Києві у зв'язку зі зльотом винищувачів

Начальник міської військової адміністрації (КМВА) Сергій Попко попереджає жителів столиці про загрозу ракетної атаки на столицю через зліт винищувачів МіГ-31К.

"Увага! Ракетна небезпека для столиці. Зафіксовано зліт винищувачів МіГ-31К, потенційного носія аеробалістичної ракети "Кинджал". Перебувайте в укриттях до відбою тривоги!" - йдеться в повідомленні в телеграмі.

Раніше Повітряні сили Збройних сил України повідомили про зліт 3-х винищувачів МіГ-31К ПКС РФ з аеродрому Саваслейка.

 

 

 

 

Теги: #загроза #ракети

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