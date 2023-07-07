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20:32 07.07.2023

Мінвідновлення розробляє законопроєкт про житлову політику

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Мінвідновлення розробляє законопроєкт про житлову політику

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури розробляє законопроєкт "Про основні засади житлової політики", який замінить Житловий кодекс 1983 року, повідомила заступниця міністра Мінвідновлення Наталія Козловська.

Як повідомила пресслужба Мінвідновлення, нещодавно Наталія Козловська взяла участь у засіданні Наглядової ради проєкту Ради Європи "Сприяння розробці житлових рішень для осіб, постраждалих від війни в Україні".

"Вже наразі разом із проєктом Ради Європи обговорюємо проєкт нового закону "Про основні засади житлової політики". Зміни у цій сфері назріли, адже, для розуміння, чинний Житловий кодекс розроблений в далекому 1983 році і, очевидно, не враховує сучасних реалій. Спільно з Радою Європи ми зможемо створити абсолютно нові підходи, які будуть максимально синхронізовані з європейською практикою", - наводить пресслужба слова Козловської.

Вона додала, що Мінвідновлення та проєкт "Сприяння розробці житлових рішень для осіб, постраждалих від війни в Україні" також працюють над удосконаленням системи управління житловим фондом; розробкою механізмів залучення коштів Банку розвитку Ради Європи для будівництва житла в Україні.

Проєкт Ради Європи "Сприяння розробці житлових рішень для осіб, постраждалих від війни в Україні" спрямований на надання технічної та експертної підтримки державним та місцевим органам влади. Йдеться про питання вдосконалення нормативно-правової бази щодо житлових рішень та полегшення доступу до житлових програм для внутрішньо переміщених осіб та осіб, постраждалих від війни в Україні.

Теги: #законопроєкт #житлополітика

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