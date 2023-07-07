Виплати постраждалим від підтоплення здійснюватимуться незалежно від отримання допомоги переселенця - Кабмін

Кабінет Міністрів України схвалив виплату допомоги постраждалим від підтоплення внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС незалежно від того, чи отримує особа виплати як переселенець.

"Таке рішення ухвалено на засіданні уряду. Йдеться про виплату матеріальної допомоги в розмірі 5 тисяч гривень від держави постраждалим від підтоплення внаслідок підриву ворогом Каховської ГЕС", - ідеться в повідомленні пресслужби Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Зазначається, що раніше права на отримання такої допомоги не мали особи, які станом на 5 червня 2023 року були зареєстровані як одержувачі допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам.

"Відтепер грошову допомогу від держави отримають усі громадяни, які на момент Каховської катастрофи проживали (були зареєстровані/задекларовані) у населених пунктах Миколаївської та Херсонської областей, що зазнали підтоплення", - наголосили в міністерстві.