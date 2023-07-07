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16:32 07.07.2023

"Євробачення-2024" відбудеться у шведському місті Мальме

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"Євробачення-2024" відбудеться у шведському місті Мальме

Міжнародний пісенний конкурс "Євробачення" у травні 2024 року відбудеться у шведському місті Мальме, повідомили організатори.

"Мальме обрано містом-організатором 68 конкурсу пісні "Євробачення" в травні 2024 року", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому на офіційному сайті конкурсу.

Уточнюється, що гранд-фінал конкурсу відбудеться на арені Мальме в суботу, 11 травня, а півфінали - у вівторок, 7 травня, і в четвер, 9 травня.

Мальме прийматиме конкурс утретє. Раніше він там відбувався у 1992 і 2013 роках. Сама ж Швеція прийме конкурс пісні всьоме: крім Мальме, "Євробачення" відбувалося в Стокгольмі в 1975, 2000 і 2016 роках і в Гетеборзі в 1985 році.

Право на проведення конкурсу Швеція отримала після перемоги в травні цього року на конкурсі співачки Лорін із піснею "Tattoo". Лорін уже здобувала перемогу на "Євробаченні" 2012 року з піснею "Euphoria".

"Євробачення" відбувається з 1956 року. З 2015 року в конкурсі бере участь Австралія.

Теги: #євробачення #швеція #мальме

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