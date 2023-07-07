У Києві записують на одноденні курси з підготовки до національного спротиву

Київська влада організовує одноденні курси з підготовки до національного спротиву, у рамках яких слухачі ознайомляться з основами мінно-вибухової безпеки, стрілецької справи та захисту від зброї масового ураження.

"У Києві розпочали запис усіх охочих на одноденні безплатні навчання з підготовки до національного спротиву. Заняття проводитимуть у сформованих навчальних групах за декількома напрямами. Про це повідомив заступник директора департаменту муніципальної безпеки Київської міської державної адміністрації (КМДА) Михайло Щербіна", - йдеться в повідомленні на сайті КМДА в п'ятницю.

Як повідомляється, шестигодинні навчальні курси для цивільного населення проводитимуть за такими напрямами: основи мінно-вибухової безпеки (правила поводження з вибухонебезпечними предметами); стрілецька підготовка (як поводитися з вогнепальною зброєю); захист від зброї масового ураження (дії в умовах радіаційного та хімічного забруднення).

"Проводитимуть навчання працівники департаменту муніципальної безпеки КМДА та волонтери, які мають достатній рівень підготовки. Для зручності навчання відбуватиметься в робочі та вихідні дні", - повідомляє КМДА.

Охочі пройти навчання з підготовки до національного спротиву мають заповнити реєстраційну форму за посиланням.

Місце проведення буде повідомлено кожному учаснику особисто.

"Що більше людей пройде хоча б початкову, базову підготовку щодо дій в умовах воєнної агресії, то стійкішими та більш обізнаними вони ставатимуть і менше серед нас буде втрат. Бо підготовлений - значить захищений", - зазначив Щербіна, слова якого наводить пресслужба КМДА.